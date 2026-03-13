Silly och surr – Jobbar på att värva konkurrentens kapten

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]



Jobbar på att värva konkurrentens kapten – men det kan dyka upp konkurrens

Efter att ha spenderat hela seniorkarriären i division 2 valde den skicklige forwarden Rasmus Hultfelt att ta klivet till Hockeyettan och Grästorp inför den gångna säsongen. Det kan knappast beskrivas som något annat än en succé. 25-åringen utsågs till lagkapten och kom med sina 25 poäng i delad topp i den interna poängligan. Men det kan bli svårt för Grästorp att behålla sin succékapten till nästa säsong.



Hultfelt bor i Göteborg och det är slitsamt att pendla. Därför är det så klart lockande när Kungälv, som just etablerat sig i ligan, visat intresse. Enligt uppgift jobbar klubben i Göteborgs utkanter på att knyta till sig den spelskicklige pjäsen till kommande säsong. Men det kan uppstå konkurrens. Hultfelt har en lång historik med Bäcken som just nu spelar kval till Hockeyettan. Skulle klubben lyckas ta klivet upp även den här våren lär det bli huggsexa. Men bommar Bäcken kvalet talar väldigt mycket för att Rasmus Hultfelt spelar i Kungälv nästa säsong.



En annan spelare som Kungälv enligt uppgift har visat intresse för när de ska spetsa till sitt lag inför nästa säsong är backen Victor Kembel. 23-åringen kom tvåa i den interna poängligan hos division 2-gänget Vänersborg under vintern, men har ett Hockeyettan-förflutet i klubbar som Halmstad, Alvesta och Forshaga.



Fortsätter bygga kring rutinerade nyckelpjäser

Stockholmsgänget Hanviken befinner sig mitt i en tuff slutspelsserie mot Tingsryd, men arbetet med att sätta en trupp till nästa säsong tycks ligga ganska långt framme. Att spetsbacken Edvin Isén kommer att lämna för att ansluta till AIK i Hockeyallsvenskan är klart sedan en längre tid tillbaka, men det verkar ändå som att Hanviken kommer kunna fortsätta bygga kring en rutinerad stomme. Officiellt är inga kontraktsförlängningar kommunicerade, men enligt uppgift är man överens kring en fortsättning med etablerade pjäser som Pelle Carlsson, Erik Palm och Adam Falk och förhandlingar långt gångna med ytterligare nyckelpjäser i den befintliga truppen. Sedan tidigare är tränaren Anders Hultin dessutom klar för en fortsättning med ytterligare ett år på kontraktet.



Sprudlande invigningsfest med SHL-besök i nya arenan

På spåret Hanviken står det klart att klubben efter femtioelva sorger och bedrövelser slutligen kommer få flytta in i sina nya arena till nästa säsong. Bygget som kantats av problem och förseningar är slutligen klart och att anläggningen tillslut står matchklar ska firas med en hejdundrande invigningshelg i augusti. Formerna för den har inte kommunicerats officiellt ännu, men som det verkar kommer 21-22 augusti bjuda på hockeymys där Hanviken ska ta sig an Almtuna och SHL-gänget Djurgården kommer spela mot TPS i den nya arenan.



Hur illa är det med storstjärnan?

Som om det inte vore illa nog med två raka förlängningsnederlag mot Halmstad och ett prekärt läge med 0-2 i matcher redan i kvartsfinalen tvingades storsatsande Vita Hästen se sin prestigevärvning, hemvändaren Marcus Eriksson kliva av ganska tidigt i torsdagens match. Det rutinerade spelgeniet som värvades hem till moderklubben vid deadline spelade sex matcher i seriespelet efter sin återkomst, men vilades också i flera omgångar på grund av skada. Att han tvingades kliva av igen tycks hänga ihop med en tidigare problematik som blossat upp pånytt. Frågan är hur illa det är nu när han tvingades kliva av mot Halmstad. Med tanke på lagets hackande spel är möjligheterna att vända matchserien knappast särskilt mycket större om man tvingas spela utan sin storstjärna på söndag…

