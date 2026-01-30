Prenumerera

Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Silly och surr – Här jagar topplagen den sista spetsen

Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Kontroversiella backbjässen har tränat med topplag
  • Karlskrona fiskar forward i ingenmansland
  • Reglerna sätter stopp för eftertraktat SHL-lån
  • Vita Hästen i diskussion om backar – kopplas ihop med SHL-veteran
  • Backen ser ut att bli kvar trots allsvenska lockrop

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]

