Silly och surr – Här jagar topplagen den sista spetsen

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

Kontroversiella backbjässen har tränat med topplag

Karlskrona fiskar forward i ingenmansland

Reglerna sätter stopp för eftertraktat SHL-lån

Vita Hästen i diskussion om backar – kopplas ihop med SHL-veteran

Backen ser ut att bli kvar trots allsvenska lockrop

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]