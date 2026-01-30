Silly och surr – Här jagar topplagen den sista spetsen
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Kontroversiella backbjässen har tränat med topplag
- Karlskrona fiskar forward i ingenmansland
- Reglerna sätter stopp för eftertraktat SHL-lån
- Vita Hästen i diskussion om backar – kopplas ihop med SHL-veteran
- Backen ser ut att bli kvar trots allsvenska lockrop
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
