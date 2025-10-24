Silly och surr – ”Det är någonting vi kommer framföra till disciplinnämnden”

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



* Därför straffas Hockeyettan-spelarna hårdare

* Då blev det skarpt läge med veteranen

* Nyförvärvet tvingades lämna landet

* Forwarden kommer inte ersättas

* Spetsvärvningen närmar sig spel

* Backen ska ersättas – så snabbt som möjligt



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]



Här är anledningarna till att spelarna i Hockeyettan bestraffas hårdare

Från och med den här hösten lyder Hockeyettan under samma disciplinnämnd som SHL och Hockeyallsvenskan och säsongen har inletts med några riktigt saftiga avstängningar. Flera spelare har fått fem matchers avstängning, andra tre, för förseelser som knappast kan betraktas som några överfall, vilket rivit upp känslor hos de ”drabbade” klubbarna.



– Jag har väl haft några samtal där man funderar kring sina ärenden och avstängningslängden och så där. Vi har haft några samtal och diskuterat, så är det, bekräftar Stefan ”Skuggan” Nilsson, sportchef hos ligaorganisationen Hockeyettan.



På papperet kan det se ut som att Hockeyettan bedöms utifrån en annan måttstock än de större ligorna, men så är inte fallet. I veckan har jag varit i kontakt med disciplinnämnden för att reda ut bedömningsgrunderna och svaret är tydligt ”Det är ingen skillnad om det gäller SHL, Hockeyettan eller U14. Det är samma praxis för samtliga serier”.



Dock skiljer sig några saker. I SHL/Hockeyallsvenskan omvandlas automatiskt matcher till böter. Något som inte sker i Hockeyettan eftersom spelarna inte lever på sin hockey på samma sätt i ligan.



Omvandlingsskalan ser ut enligt följande:

Loading ..