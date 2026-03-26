Semifinal-guide: Boden-Lindlöven

Det har blivit dags för semifinaler i Hockeyettans södra respektive norra slutspel då fyra lag återstår på respektive slutspelssida. Låt oss djupdyka i den hetta som nu stundar med guider till samtliga matchserier.

Idag: Boden-Lindlöven.



Det är dags igen. Ifjol möttes de båda lagen i en häftig kvartsfinalserie där Boden tillslut var det starkaste laget på hemmabanan i den femte och avgörande matchen och kunde avancera vidare med 3-2 i matcher. Det intressanta med det är inte bara att det här blir en rematch, utan att många av spelarna som var med då fortfarande representerar klubbarna. Det kommer addera en extra liten hetta till den här matchserien.



Det går också att argumentera för att båda lagen är lite bättre den här säsongen. Boden har byggt på sig en bredd som man saknade ifjol och Lindlöven har fortsatt att utveckla sitt spel och under stora delar av säsongen spelat en väldigt sevärd och offensivt effektiv ishockey.



Det är två självklara topplag som slutade två och trea i tabellen med två ynka poäng mellan sig. Så låt oss fundera över några viktiga faktorer inför den matchserie som väntar…



TIDIGARE MÖTEN: 2-3 i Lindesberg och 3-0 i Boden



VÄGEN HIT: Boden 3-0 i matcher (6-1, 4-1, 5-4ot) över Kalix, Lindlöven 3-1 i matcher (5-2, 3-4ot, 4-2, 5-1) över Forshaga



COACHMATCHEN: Robert Bergdahl vs Lennart Hermansson

Efter några år i Kalix klev Robert Bergdahl in som huvudtränare i Boden ifjol och håller som bäst på att forma både sig själv som coach och laget och dess idé. Han har på ett påtagligt sätt tagit Boden bort från de mest burdusa tendenserna som präglade föreningen för några år sedan och styr ett lag som gärna vill ha mycket puck och vara spelande. Så här långt har det varit ganska framgångsrikt och årets upplaga av Boden har hittat en bättre balans mellan fysik och kreativitet än den mjäkighet som kanske fanns där ifjol.



Motståndaren på Lindlöven-bänken kan ståta med betydligt mer rutin. Lennart Hermansson har spenderat en lång karriär hemma i Örnsköldsvik, både med ÖHF och Modos juniorverksamhet och har lyckats väldigt bra sedan han anslöt till gänget i Lindesberg. Han tog så gott som sömlöst över efter sin företrädare Jonas Dufåker och har fortsatt att utveckla Lindlövens spel till att bli riktigt offensivt kreativt, utan att tappa huvudet i defensiven. Det finns en och annan räv bakom öronen hos 60-åringen.



På ytan framstår det här som två ganska lugna herrar, men det bubblar ett driv och temperament bakom fasaden. Förutsättningarna för att det ska kunna bli ganska hett om domslut eller situationer börjar gå snett i matchserien finns där. Det kan bli kul.

