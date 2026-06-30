Draftad av Rangers - klar för spel i HockeyEttan

Rasmus Larsson i Northern Michigan Universitys tröja. Foto: Rick Osentoski/AP/Alamy.

Så sent som 2023 draftades backen Rasmus Larsson av New York Rangers i femterundan, som spelare 152 totalt. Den dåvarande Västeråsbacken flyttade då över Atlanten för spel i juniorligan USHL och på college.

Efter tre år i Nordamerika är Larsson tillbaka i Sverige. Han har skrivit på för Hudiksvalls HC i Hockeyettan.

– Han kommer senast från tre år i USA och är draftad av New York Rangers. En stor back med bra blick och skicklig med puck. Kan Rasmus få ut sin fulla potential är jag övertygad att han blir en toppback i hockeyettan, säger sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom till klubbens sajt .

Rasmus Larsson klar för Hudiksvall

Larsson har också landslagsmeriter. Han har spelat för såväl U19- som U20-landslaget under säsongen 2022/2023. Förra säsongen gjorde han 1+1 på 16 matcher för Robert Morris University.

– Jag kände direkt att det finns en tydlig ambition och vilja i föreningen att ta steget upp till Hockeyallsvenskan och den satsningen är något jag verkligen vill vara en del av. Jag ser också goda möjligheter att utvecklas som spelare i den här miljön, säger 22-åringen.