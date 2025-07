Hur bra har Hockeyettans klubbar lyckats med sina lagbyggen inför den intrikata säsong som väntar 25/26? I en serie av power rankings under juli månad värderar Mikael Mjörnberg lagens slagstyrka inför säsongen som väntar.

I den här delen: de tilltänkta topp tio i Hockeyettan södra.



Det väntar ett nytt serieupplägg i Hockeyettan till hösten. Fyra serier är ett minne blott och vårserier och Allettor har skrotats till förmån för två raka grundserier med 20 lag i varje. Över 38 omgångar ska lagen nu göra upp om vilka som i slutändan tar sig in i det slutspel som ska kora laget som får möjligheten att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan.



Det kommer ställa en hel del nya krav på lagen och dess sammansättning, men hur står sig lagbyggena egentligen så här i juli med några månader kvar till seriepremiären?



I fyra delar under juli månad hamnar Hockeyettan-truppernas slagstyrka under luppen i en power ranking som delas upp utifrån förväntningarna kring i vilka skikt av tabellerna lagen kan tänkas landa.



I dagens fjärde och avslutande del är det topp tio i Hockeyettan södra som analyseras.



Notera: Rankingen är baserad på nuläge. Det vill säga spelare och tränare som presenteras officiellt fram till och med onsdag trettionde juli. Rykten och andra spekulationer tas således inte med i analysen.



Loading ..