Toppmålvakten klar för Sundsvall: ”Stor potential”

Under 2024/25-säsongen var Adam Ohre bland Hockeyettans främsta målvakter.

Nu meddelar IF Sundsvall att man säkrat upp semifinal-motståndaren med över 100 allsvenska matcher bakom sig.

– Jag är övertygad att han kommer hjälpa oss att ta ytligare kliv som lag, säger Sundsvalls Jonas Lindström.

Adam Ohre i Hudiksvall. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

När Adam Ohre valde att lämna Sverige under 2023/24-säsongen hade han elva säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig, med totalt 111 framträdanden. Spel i Vienna Capitals och Herlev Eagles följde innan Hudiksvalls HC säkrade upp sin stjärnmålvakt på Hockeyettan-nivå.



Nu är det IF Sundsvall Hockey som gör detsamma inför 2025/26.



– Jätteroligt att Adam valde att spela för oss i vinter och roligt att få in en målvakt från distriktet. Adam är en jättebra målvakt och människa som ställer höga krav på sig själv och sin omgivning så jag är övertygad att han kommer hjälpa oss att ta ytligare kliv som lag, säger Sundsvalls Jonas Lindström i ett inlägg på sociala medier under måndagen.



Ohre går därmed till klubben som han skickade ut i semifinalen av slutspelet i Hockeyettan 2024/25. Hudiksvall föll sedan mot Troja/Ljungby i finalen.

Återvänder: ”Ser stor potential”

För den nu 30-årige burväktaren blir detta även en återkomst i hemstaden Sundsvall.



– Det känns väldigt kul att få spela i Sundsvall Hockey nästa säsong. Klubben och laget gjorde en väldigt fin säsong ifjol och jag ser stor potential i kommande säsongs trupp. Jag hoppas kunna bidra med lite erfarenhet och tillsammans med Jonathan hjälpa laget att vinna matcher i vinter. Vi ses på Gärde, säger Ohre själv.



Kovlands IF är moderklubben för Ohre, men från tidig ålder fostrades han i Timrå IK. Därifrån kom de första chanserna i Hockeyallsvenskan innan han började om i just Hockeyettan. Efter en kortare comeback i Timrå, samt spel i Vita Hästen och Nybro Vikings, styrdes flyttlasset utomlands.