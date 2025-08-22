”OEL” om moderklubben: ”Det har kanske saknats lite”

Tingsryd får celebert besök på somrarna och i vanlig ordning tränar nu Oliver Ekman Larsson med laget.

34-åringen hyllar det ”nya” Tingsryd – som ska ta omtag i Hockeyettan.

– Många kommer tycka att det är kul att få kolla på så många känningar och spelare som verkligen brinner för vad som står på bröstet i stället för på ryggen, säger han till Smålandsposten.

Oliver Ekman-Larsson får sig ett rejält miljöombyte varje år när han på somrarna spenderar tid i Dackehallen, i stället för i Toronto.

Under sommaren har han kommit hem till ett Tingsryd som inte kanske mår på topp, efter att ha åkt ur Hockeyallsvenskan för första gången på ett decennium.

Men ”OEL” verkar ändå imponerad av laget som TAIF fått ihop. Detta uppger han för Smålandsposten, när de frågar honom om hans intryck av gruppen.

– Att det är ett lag som vill framåt. Det är tidigt men man ser att de kan skjuta och åka, så är det väl för alla lag nu.

– Det jag gillar är att det är ett ungt lag som verkligen vill vara här. Det har kanske saknats lite om jag får sticka ut näsan.

”Självklart att det gör skillnad”

Ekman-Larsson uttrycker glädje över hur truppen är byggd och att de brinner för föreningen.

– Som truppen är byggd med att Hannes (Johansson) ”Perra” (Adam Persson), Kevin (Ekman-Larsson), ”Frallan” (William Fransson), ”Valle” (Valdemar Vesterlund), Hellerstedt (Isak) och ”Ceder” (Emil Cederlund) i kassen och rätt många egna juniorer som ”Affe” (Alfred Carlsson) och några till. Det där tror jag att publiken kommer att gilla.

– Många kommer tycka att det är kul att få kolla på så många känningar och spelare som verkligen brinner för vad som står på bröstet i stället för på ryggen. För mig är det självklart att det gör skillnad.

34-åringen vann Stanley Cup med Florida 2024 och spelar sedan förra säsongen i Toronto Maple Leafs.