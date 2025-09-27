Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.

Idag: Mariestads hemvändartränare Karl Helmersson.



* ”Det är alltid roligt att skicka upp spelare åt rätt håll”

* ”Vi kan störa samtliga lag i ligan, men det får gärna pratas om andra”

* ”Att stå i ett hockeybås saknade jag grymt mycket efter ett tag”

* ”Det är som att komma till vilken klubb som helst”

* ”Jag vill verkligen se en struktur som vi följer till punkt och pricka”

* ”Det är ett storlag med passionerade supportrar”

