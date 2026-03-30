Lindlöven håller serien mot Boden vid liv

Lindlöven tog chansen och vann match 20 mot Bodens HF med 6–3 (2–1, 2–2, 2–0) på hemmaplan. Bodens HF leder nu Hockeyettan norra, semifinal med 2-1 i matcher.

Lindlöven–Bodens HF – mål för mål

Lindlöven tog ledningen i början av första perioden genom Simon Nyhlén-Persson.

Bodens HF kvitterade till 1–1 genom Nils Thomasson efter 14.34.

Lindlöven tog ledningen på nytt genom Sebastian Falk efter 17.45 i matchen.

Bodens HF kvitterade till 2–2 genom Alexander Wallin assisterad av Jacob Sundin och Kevin Arvidsson i andra perioden.

Lindlöven gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Isak Jonsson och Joel Kiirikki.

Bodens HF reducerade dock på nytt till 4–3 genom Elias Callgren efter 19.34 av perioden.

5.52 in i tredje perioden slog Lukas Johansson till framspelad av Erik Brenkle och ökade ledningen. Efter 10.31 slog Oliver Arle Östergren till på pass av Sebastian Falk och Jesper Broeng och ökade ledningen för Lindlöven. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Lindlöven–Bodens HF 6–3 (2–1, 2–2, 2–0)

Hockeyettan norra, semifinal

Första perioden: 1–0 (3.14) Simon Nyhlén-Persson (Emil Norberg, Lukas Johansson), 1–1 (14.34) Nils Thomasson, 2–1 (17.45) Sebastian Falk.

Andra perioden: 2–2 (27.27) Alexander Wallin (Jacob Sundin, Kevin Arvidsson), 3–2 (30.49) Isak Jonsson (Erik Brenkle, Oliver Arle Östergren), 4–2 (35.51) Joel Kiirikki (Carl Johan Sälle), 4–3 (39.34) Elias Callgren (Alexander Wallin, Jacob Sundin).

Tredje perioden: 5–3 (45.52) Lukas Johansson (Erik Brenkle), 6–3 (50.31) Oliver Arle Östergren (Sebastian Falk, Jesper Broeng).

Ställning i serien: Lindlöven–Bodens HF 1–2

Nästa match:

31 mars, 19.00, Lindlöven–Bodens HF