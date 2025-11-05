Målkung i U20 Nationell – får nu chansen i Hockeyettan

Joel Abrahamsson leder skytteligan i U20 Nationell med tolv mål på 15 matcher. Nu får talangen chansen i Mariestad och Hockeyettan.

Joel Abrahamsson, som leder skytteligan i U20 Nationell, får chansen i Hockeyettan. Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Mora plockade inför säsongen in Joel Abrahamsson från HV71. Forwarden gör sitt sista juniorår och valde inför den här säsongen att gå till dalaklubben. Där har 19-åringen imponerat stort i juniorlaget och med tolv mål på 15 matcher är han bäst i ligan.

Det har även blivit tre framträdanden med A-laget i Hockeyallsvenskan. För att få mer speltid lånas nu forwarden ut. Det väntar nu spel i Hockeyettan och Mariestad.

”Joel är en superspännande talang, storvuxen och med näsa för målet. Joel leder hela J20 Nationells målliga och vi hoppas att han ska fortsätta på inslagen väg här i Mariestad. Det ska bli spännande att fortsätta följa Joels utveckling på nära håll,” skriver sportgruppen på Mariestads hemsida.

Joel Abrahamsson gjorde även två matcher med HV71:s A-lag i SHL förra säsongen. På meritlistan finns även två landskamper med Småkronorna. Nu väntar en debut i Hockeyettan med Mariestad som ligger åtta i tabellen. Debuten väntas komma på torsdag när laget tar emot Karlskrona.

Source: U20-NATIONELL Scoring Leaders @ Elite Prospects