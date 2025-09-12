Tidigare har bestraffningsärenden i Hockeyettan behandlats av de fyra regionerna.

Nu meddelar ligan att man hamnar hos centrala disciplinnämnden, precis som SHL och HockeyAllsvenskan.

– Det har ibland uppfattas som att straffen kanske blivit lite olika, säger ligans sportchef, Stefan ”Skuggan” Nilsson.

Stefan ”Skuggan” Nilsson. Foto: Bildbyrån (montage).

När en tung tackling eller ett matchstraff tidigare delats ut i Hockeyettan har ärendet kring en eventuell bestraffning till slut hamnat på de olika regionernas bord (norr, öst, väst och syd). Detta trots att ligan länge kämpat för att få igenom en förändring där centrala disciplinnämnden tar över ansvaret.



Nu har detta blivit verklighet.



Under fredagen meddelar Hockeyettan och ligans sportchef, Stefan ”Skuggan” Nilsson, att man från och med i höst ingår i samma disciplinnämnd som SHL och Hockeyallsvenskan.



– Det känns bra att vi har samma ögon som ser på alla ärenden på samma sätt, säger ”Skuggan” i uttalandet och fortsätter:

– Det har ibland uppfattas som att straffen kanske blivit lite olika beroende på vilken region som dömt, men nu kommer alla ärenden att hanteras i den centrala disciplinnämnden så det här känns såklart väldigt bra.

Kommer att ta längre tid än i SHL och HA

Däremot kvarstår en viss skillnad på hur ärenden hanteras i Hockeyettan, kontra de andra serierna. Tiden.



– Nej, så är det, säger ”Skuggan” om att de inte kommer kunna behandlas lika snabbt i Hockeyettan.

– Men senast fyra dagar efter händelsen kommer det komma ett beslut. Vi kommer ändå, med det här, får en mycket snabbare hantering av ärendena och att nu samma grupp tittar på alla händelser upplevs mycket positivt av Hockeyettans alla sportchefer.



Till dessa förändringar lägger man även till att en dator kommer att finnas vid sekretariatet under matcherna för att domarnas arbete ska underlättas när de konfererar kring händelser.



– Utifrån ett stark önskemål från domarledningen och domarna själva vill man införa möjlighet till reprisering på i första hand stora straff (femminutare) så tillsammans med klubbarna har vi nu bestämt att det ska finnas möjlighet att ha sändningen på Hockeyettan Play i alla sekretariat så domarna snabbt kan gå tillbaka och titta på specifika händelser, säger ”Skuggan”.



