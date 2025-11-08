Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Västervik enligt sportchefen Victor Öhman.

”Målvakterna är vår spets i laget”

”Han tog ett rätt stort skutt neråt i den hierarkin för att komma hit och spela”

”Han har gått i våra led uppåt och välförtjänt tagit sig en plats”

”Han är ganska liten, men spelar ganska stort”

”Han har fått sina första seniorår lite förstörda”

”Viktigt för honom att få vara lite king shit”

”Det är klart att han inte är nöjd över sin situation”

”Han brukar få med sig puckar på lite konstiga sätt”

”Det är nog en av de snabbaste spelarna i Hockeyettan”

”Han har tagit gruppen med storm” Loading ..