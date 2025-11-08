Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Hockeyettan spelare för spelare: Västervik – ”Målvakterna är spetsen i vårt lagbygge”

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Västervik enligt sportchefen Victor Öhman.

  • ”Målvakterna är vår spets i laget”
  • ”Han tog ett rätt stort skutt neråt i den hierarkin för att komma hit och spela”
  • ”Han har gått i våra led uppåt och välförtjänt tagit sig en plats”
  • ”Han är ganska liten, men spelar ganska stort”
  • ”Han har fått sina första seniorår lite förstörda”
  • ”Viktigt för honom att få vara lite king shit”
  • ”Det är klart att han inte är nöjd över sin situation”
  • ”Han brukar få med sig puckar på lite konstiga sätt”
  • ”Det är nog en av de snabbaste spelarna i Hockeyettan”
  • ”Han har tagit gruppen med storm”

