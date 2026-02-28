Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Sundsvall enligt tränaren och sportchefen Jonas Lindström.

”En lagspelare ut i fingerspetsarna”

”Helt ärligt hade vi kanske inga pengar till att värva någon mer etablerad”

”Han håller klassen för att spela ett steg högre upp”

”Det är väl framför allt det vi har saknat”

”För honom är det laget som betyder allt”

”Jag har inte hört honom gnälla en enda gång”

”Han åker inte dit pucken är, utan han är där pucken kommer hamna”

”Han blir en liten dark horse för oss i slutspelet”

”Kanske den tuffaste spelaren i division ett, jag har inte sett någon som är tuffare i alla fall”

”Han har en vinnarskalle som många inte har”

Fråga vilken motståndare som helst i den norra serien om Sundsvall och du kommer få svaret att det är ett lag som är otroligt jobbigt att möta. Det är en bild som är allmänt vedertagen för att den är sann och något som laget lägger en viss stolthet i.

– Vi försöker spela med mycket fart, vi försöker vara noggranna i det fysiska spelet, vi försöker spela ett rakt och enkelt spel, förklarar den kombinerade tränaren och sportchefen Jonas Lindström.

Utmärker det sig så mycket som folk ofta vill få det till?

– Många pratar om att vårda pucken och ska spela sig ur alla situationer, det vill väl vi också göra, men det får inte bli på bekostnad av att vi ställer till det för oss. Jag tror alla lag vill spela i anfallszon och ska du spela i anfallszon så mycket som möjligt måste du vara så kort tid som möjligt i de andra zonerna.

Jonas Lindström. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

En annan sak som ofta blir ganska uppenbar när man pratar och funderar kring Sundsvall är att ledare och spelare ogärna fokuserar för långt fram i tiden utan hellre pratar om den klassiska processen att bli bättre och bättre dag för dag.

– Vad man än gör i livet så handlar det om att ta vara på dagen och leva i nuet och inte blicka för långt fram. Jag tror att oavsett vad du gör för någonting, vill du bli bättre så handlar det om den processen. Försök bli lite bättre varje dag, det är ju klyschigt men det är lättaste vägen att gå om du vill bli bättre på någonting, fokusera på vad du gör varje dag.

Om man applicerar det på det större perspektivet, blir ni lite bättre för varje säsong?

– Ja, men det har vi ju varit hittills i alla fall. Om man blickar tillbaka för tre år sedan åkte vi ut i semi mot Kalmar. Året innan det var vi nära att få kvala oss kvar i division ett. Året efter Kalmar åkte vi ut mot Kristianstad. Mot Kalmar var det inget snack, de var så bra, det var bland det bästa division ett-laget jag har sett under min tid i ligan, men Kristianstad tyckte vi någonstans att vi skulle ha. De är små marginaler i ett slutspel och vi hade behövt ta en match borta och likadant mot Hudiksvall ifjol, där hade vi behövt ta en match borta. Men där var det så mycket sjukdomar och skador som ställde till det i slutändan så vi blev lite för klena sista matchen. Men jag tycker att vi har tagit steg varje år.

Är det dags för final nu då?

– Det är väl klart att du håller på med det här för att du vill vinna och om du inte tror på det kommer ingen annan tro på det heller. Oavsett så gäller det att tro på sig själv och laget och sina lagkamrater.

Så vilka är egentligen spelarna i det minst sagt intensiva lag som inför slutspelet nu måste tro på att en final är möjlig? Det har blivit dags att låta tränaren och sportchefen Jonas Lindström reflektera över sitt spelargalleri. Här är Sundsvall 25/26, spelare för spelare.