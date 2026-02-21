Hockeyettan spelare för spelare: Mariestad – ”De går mot vinden när det blåser”

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Mariestad enligt sportchefen Carl Johansson.

* ”Stundtals ser han ut som en SHL-back”

* ”Han kan egentligen spela hur högt upp som helst i framtiden”

* ”Jag tycker att han är en av de bästa tredjecentrarna i ligan”

* ”Många har blivit bättre med hans intåg i laget”

* ”Vi har fått jäkligt bra utväxling med den här förstakedjan”

* ”Han har aldrig gnällt trots att det har varit lite svagare med speltid”

* ”Han är absolut ingen snäll hockeyspelare, han får svarta ögon”

* ”Det kanske är ett genombrott som står på lut”

* ”Vi har varit en perfect match för båda parter den här säsongen”

* ”Jag skulle inte byta ut honom mot någon annan spelare i hela ligan”



Mariestad är gänget som alltid nämns med respekt som topplag i Hockeyettan, men som aldrig, eller i alla fall ytterst sällan, betraktas som någon storfavorit eller når riktigt hela vägen fram genom ett slutspel. Ett offensivt viktat gäng som har burdus tuffhet i sitt dna och ofta är inblandade i underhållande hockeydrabbningar.



Ifjol räckte det till en kvartsfinal där Visby/Roma tillslut blev en övermäktig motståndare. Kan det nå längre med årets upplaga? Sportchefen Carl Johansson vill gärna tro det.



– Jag tycker inte att vi går lika lågt i prestationerna i år. Jag tycker att vi är väldigt homogena och känns ganska maskinaktigt när vi tuggar på. Det känns som att vi är lite jämnare, funderar han.



Något man dock inte kommer runt är att vid sidan av det där maskinartade har Mariestad haft Hockeyettans förmodligen vassaste förstakedja där kaptenen Max Wennlund tillsammans med Karl Umegård och Jeremias Lindewall firat väldigt stora triumfer. Ett jättevapen inför ett slutspel, men inget man helt och hållet kommer kunna luta sig mot när matcherna blir tuffare.



– Vi har en riktigt vass och bra förstalina, men det kommer inte räcka för de kommer bli hårt ansatta. Det pratas om dem överallt och så där. Vad har vi att komma med härnäst? Där tror jag vi har något riktigt spännande med Linus Lööf och Wiggo Weinö och Liam Svensson exempelvis, om det nu blir de som får spela ihop, men den känns spontant väldigt spännande, säger Johansson.