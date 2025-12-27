Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Hudiksvall enligt tränaren Filip Algeman.



* ”Han ryggar inte om det börjar bli skarpt läge”

* ”Det är en ganska mjuk person, men han är extremt hård och rejäl när han kliver ut på isen”

* ”Han kan vara en liten finne i röven på våra spelare”

* ”Han gör saker och aktioner på isen som man undrar hur fan det går till ibland”

* ”En sådan där spelare som man älskar att ha i sitt eget lag men hatar att möta”

* ”Dissekerar man hans byten är det en spelare som jobbar extremt hårt”

* ”Han har blivit en del av inredningen här”

* ”När han väl har pucken är det väldigt svårt att ta den ifrån honom”

* ”Han väntar bara på det riktiga breakthroughet”

* ”Som statistiken indikerar år efter år är det en målskytt”



Det har blivit som en självuppfyllande profetia de senaste åren att Hudiksvall är med hela vägen in i kaklet men på något sätt lyckas snubbla på mållinjen till Hockeyallsvenskan. I våras i den femte och avgörande finalmatchen mot Troja-Ljungby. Men skam den som ger sig. Den hårdsatsande klubben är tillbaka med ännu en imponerande trupp och har plöjt fram genom den norra serien under hösten. Segrarna har staplats på varandra, men det slutgiltiga målet är mycket större än att bara vinna enskilda seriematcher.



– Truppen är väl byggd på det sättet att den ska vara väldigt slutspelskompatibel egentligen. Det går så klart att titta åt andra spelare i ligan som bevisligen gör mer poäng, som kanske har andra offensiva attribut rent tekniskt med att bryta mönster och så där, men vi har spelare som lägger ner ett enormt hårt arbete och jag tycker att det är spelare som också blir bättre när det blir tuffare matcher, förklarar tränaren Filip Algeman.



Känslan från sidan är att ni har fyra skarpa linor och att ingen är uttalad förstaline?

– Ja så är det, vi har en bred trupp. Det är mer fyra enheter som jobbar jävligt hårt och spelar ungefär lika mycket sett till isminuter, att vi försöker sprida istiden på ett bra sätt och inkludera alla i spel och få med alla på tåget. Det är hål i huvudet av mig som tränare om man ska börja matcha stenhårt redan i november. Vi har så pass bred trupp att alla kan vara med och bidra. Vi har ingen uttalad förstaline, utan det är jämnt och det ser man även på poängproduktion, vi har inte någon som sticker ut. Vi har jobbat på ett lite annat sätt och gillar den strategin.

Filip Algeman. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån





Ni är ganska mycket bättre än de flesta lagen ni möter, vilken är den största utmaningen för er i årets seriespel?

– Det är väl just att bibehålla en bra verksamhet vecka ut och vecka in för att se det större målet i slutändan, att vi ska vara som bäst i april när det ska avgöras. Så att vi orkar hålla uppe en bra träningsnivå på det vi gör i veckorna och att vi inte slänger bort några 60 minuter här och där i matcher bara för att vi möter sämre lag. Vi förhåller oss till vår struktur och game plan och spelidé hela tiden, så att vi inte faller ur ramen bara för att vi är bättre än motståndarna och börjar göra andra saker. Det är väl det som är utmanande, att man som ledare hela tiden måste vara på dem just kring de bitarna. Vi är här för någonting större i slutändan än enkom att vinna hemma mot Wings eller Forshaga. I slutändan vill vi något mer och då tror jag att det är viktigt att vi orkar hålla uppe tålamodet och det vardagliga.



Ni har säsongsplanerat utifrån att ni ska spela final?

– Absolut.



Som sagt, seriespelet ska bara klaras av för att positionera Hudiksvall inför ännu en attack mot Hockeyallsvenskan, men vilka är då spelarna som ska försöka göra det den här gången? Det har blivit dags att låta tränare Filip Algeman reflektera över sitt spelargalleri. Här är Hudiksvall 25/26, spelare för spelare.