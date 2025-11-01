Prenumerera

Hockeyettan spelare för spelare: Hanviken – ”Djurgården har koll på honom”

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Hanviken enligt tränaren Anders Hultin.

* ”En mycket underskattad back i den här ligan”
* ”Hamnar han i rätt klubb i nästa steg kan han spela i SHL”
* ”Det är lite tränarämne i honom”
* ”Jag vet att Djurgården har lite koll på honom”
* ”När han kom sköt han fan inte ett enda skott på matcherna”
* ”Han skjuter ibland så där löjligt lösa skott”
* ”Han har mycket hockey i sitt huvud precis som sin pappa”
* ”Mer vältränad än så där kan man nog inte bli”
* ”Det är en best”
* ”Han är minst på isen, men stöddigast”
* ”En av de snabbaste spelarna jag har haft runt mig på många år”

