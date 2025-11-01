Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Hanviken enligt tränaren Anders Hultin.

* ”En mycket underskattad back i den här ligan”

* ”Hamnar han i rätt klubb i nästa steg kan han spela i SHL”

* ”Det är lite tränarämne i honom”

* ”Jag vet att Djurgården har lite koll på honom”

* ”När han kom sköt han fan inte ett enda skott på matcherna”

* ”Han skjuter ibland så där löjligt lösa skott”

* ”Han har mycket hockey i sitt huvud precis som sin pappa”

* ”Mer vältränad än så där kan man nog inte bli”

* ”Det är en best”

* ”Han är minst på isen, men stöddigast”

* ”En av de snabbaste spelarna jag har haft runt mig på många år”