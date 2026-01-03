Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Hockeyettan spelare för spelare: Halmstad

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Följ HockeySverige på

Google news

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan? I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Halmstad Hammers enligt tränaren Jens Berggard.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen