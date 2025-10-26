Hockeyettan spelare för spelare: Borlänge – ”Mr Reliable och Mr Pausfint”

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Borlänge enligt tränaren Liam Wallström.



* ”Frågar du alla forwards i vårt lag är han nog den spelare de hatar mest”

* ”Han påminner mig lite om när Olle Strandell var här”

* ”För mig är det ett under att de inte valde att signa honom till sitt allsvenska lag”

* ”Hoppas bara vi får behålla honom hela säsongen”

* ”Jag tycker att han kan bli felaktigt behandlad ibland”

* ”I vår videofeedback är det ofta han som är med när det gäller smarta beslut”

* ”Han kom in och tog ligan med storm”

* ”Han avslutade och inledde med ett hattrick”

* ”Han har det där lilla extra som väldigt få har”

Loading ..