Hockeyettan spelare för spelare: Borlänge – ”Mr Reliable och Mr Pausfint”
Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Borlänge enligt tränaren Liam Wallström.
* ”Frågar du alla forwards i vårt lag är han nog den spelare de hatar mest”
* ”Han påminner mig lite om när Olle Strandell var här”
* ”För mig är det ett under att de inte valde att signa honom till sitt allsvenska lag”
* ”Hoppas bara vi får behålla honom hela säsongen”
* ”Jag tycker att han kan bli felaktigt behandlad ibland”
* ”I vår videofeedback är det ofta han som är med när det gäller smarta beslut”
* ”Han kom in och tog ligan med storm”
* ”Han avslutade och inledde med ett hattrick”
* ”Han har det där lilla extra som väldigt få har”
