Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Boden enligt tränaren Robert Bergdahl.



* ”Spelaren jag har tränat längst i hela min karriär”

* ”Han gör alla han spelar med bättre”

* ”Han har ett av de hårdaste skotten jag har sett”

* ”Superstark, superkondition, explosiv, han är en maskin”

* ”Tar exakt den rollen han får och gör den med bravur”

* ”Inte den högljudda bröliga stereotypen man har om nordamerikaner”

* ”Superintresserad av att vi ska vara bra, inte att han själv ska vara bra”

* ”Han är bättre på att spela hockey just nu än vad han var i Piteå”

* ”Han är supertuff och superhård, men framförallt är han otroligt bra i en grupp”

* ”Hela föreningens bilmekaniker”



Efter år av bråk och kaos vid sidan av isen har Boden antagit en lite mer rumsren profil de senaste säsongerna och sökt dialog istället för konfrontation. Även på isen har laget under tränaren Robert Bergdahls ledning gått från att spela sin klassiskt aggressiva energihockey till att bli ett lite mer skickligt och spelande lag de senaste säsongerna.



– När vi har fått kugga i är vi ett spelande lag som i mitt tycke är ett av de starkaste lagen på att täcka puck och vara jobbiga på det sättet. Där är vi topp i hela serien enligt mig, funderar tränaren.



Han började implementera sin filosofi ifjol och fick ut det mesta av ett lag som arbetade hårt, men kanske var lite tunt sett till den absoluta spetsen. Den här säsongen har man jobbat vidare på samma linje, men försökt snäppa upp det hela ytterligare lite grann.



– Vi har tittat lite på vad vi saknade ifjol, dels en sådan som Elias Callgren som kan göra mål. Vi saknade en rightback, vi vill ha två i alla fall för att underlätta i samband med tekningar och allting sånt. Sen behövde vi få in lite mer fart. Vi har kollat lite vad vi behövde och byggt från det och tycker väl att vi har fått ganska bra utslag på dem vi har plockat in.

