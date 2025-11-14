Silly och surr – ”Kaosklubben jagar backar”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Kaosklubben jagar backar
- Skadorna tvingar ut succéklubben på marknaden
- Spelare kan lämna – topplag intresserade
- U20-laget skeppas ut i Hockeyettan
- Allsvenskan nästa för spetsbacken
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: