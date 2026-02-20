Silly och surr – Flera positiva skadebesked
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Toppmålvakten tränade med bottenlaget.
- Räknar plötsligt med stjärnorna i slutspelet.
- Nyckelcentern gör comeback i helgen.
- Kan de degraderas lägre än division 2?
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
