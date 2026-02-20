Prenumerera

Logga in
Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Silly och surr – Flera positiva skadebesked

Author image
Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Följ HockeySverige på

Google news

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Toppmålvakten tränade med bottenlaget.
  • Räknar plötsligt med stjärnorna i slutspelet.
  • Nyckelcentern gör comeback i helgen.
  • Kan de degraderas lägre än division 2?

Bli plusmedlem – för tre kronor! 
Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen