Hockeyettans nya rekordbuse: ”Behövde mina minuter”

I serieavslutningen av Hockeyettan sattes ett nytt rekord. Dock inte i poängligan, utan som series mest utvisade spelaren genom tiderna.

– I lördags behövde jag mina minuter för att säkra den där segern, säger den nya rekordspelaren Fredrik Lundin till Hockeyettan.se

Foto: Bildbyrån (ej på Fredrik Lundin) och EliteProspect (skärmdump).

Lördagens 2–9-förlust mot Mariestad blev sista chansen för busen i Järfälla.

Efter att Fredrik Lundin där drog på sig både att matchstraff och en femma för fighting toppar han numera statistiken – som mest utvisade spelaren genom tiderna i Hockeyettan. Ett mindre önskat rekord för vissa, men mer eftertraktat för andra (?)…

– Jag brukar ju ha glimten i ögat i många av mina utvisningar, så jag får väl passa på att be om ursäkt till alla som råkat hamna emellan genom åren. Men i lördags behövde jag mina minuter för att säkra den där segern. Och den där grabben var ganska uppkäftig, så jag får väl hylla honom för att han såg till att jag fick mina sista minuter, säger Lundin till hockeyettan.se

Det tidigare rekordet satt Farzad Khojasteh på, han hade 859 utvisningsminuter. Nu är rekordet slaget av Järfallas Fredrik Lundin. Det nya rekordet är uppe i 866 minuter. Allt detta under 32-årige backens comeback-säsong i ligan efter spel i division 4 under 2023/24, och en paus året därpå.

Source: Fredrik Lundin @ Elite Prospects