Lämnar SSK – för spel i ettan: ”Hård konkurrens”

Endast lillebror Adam gjorde fler poäng än Filip Hesselvall i SSK:s J20 under 2024/25.

Nu väljer den snart 21-årige forwarden att lämna klubben för spel i HockeyEttan och Brödernas/Väsby.

”Vi är riktigt glada över att kunna få hans signatur”, skriver klubben.

Filip Hesselvall. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

– Vi har följt varandras karriärer under åren och jag har även spelat i samma lag med mellersta brorsan (Filip) i snart fem år. Vi båda har varit närmast hockeymässigt då vi dessutom spelat i samma ”line” och hade en bra kemi. Tyvärr fick han inte förlängt den här säsongen, men jag vet att han kommer göra det bra vart han än går.



Så lät det när Adam Hesselvall nyligen berättade för hockeysverige.se om den speciella hockeyfamiljen som under de senaste åren har producerat spelare efter spelare i Södertälje.



Nu står det klart var den två år äldre brorsan, Filip Hesselvall, kommer att spela 2025/26.

Kliver ner i HockeyEttan: ”Hård konkurrens”

Sent under tisdagskvällen presenterar Brödernas/Väsby att man kommit överens om den snart 21-årige forwarden om ett avtal som kommer att se honom kliva ner i HockeyEttan för att inleda seniorkarriären på riktigt. Detta efter resan från Södertälje SK:s U16 till A-lag, som givit 15 matcher i Hockeyallsvenskan. 14 av dessa kom under 2024/25 och resulterade i ett mål och tre assist.



”Filip som fyller 21 år senare i sommar är framför allt en målfarlig forward. Han skjuter ofta och gärna och är där till en duktig skridskoåkare. Han är för övrigt äldre bror till Adam, som vi ju lånade in som en namngiven spelare från just SSK, den gångna säsongen. Vi är riktigt glada över att kunna få hans signatur på papper i hård konkurrens med andra klubbar och ser fram emot att se hans framfart i Brödernas/Väsby säsong 2025/2026.”, skriver klubben.