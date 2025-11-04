Hanviken stärker sin trupp inför veckans matcher.

Hockeyettan-klubben lånar Fred Nord, Leon Bjelkelöv Brunn och Max Lind från Djurgården.

Fred Nord, Leon Bjelkelöv Brunn och Max Lind lånas ut av Djurgården. Foto: Bildbyrån

Det är landslagsuppehåll vilket innebär att det inte spelas några matcher i U20 Nationell den här veckan.

Därför väljer Djurgården att låna ut en trio från sitt U20-lag under veckan. Det handlar om backen Fred Nord samt forwards Leon Bjelkelöv Brunn och Max Lind som skickas på lån till Hanviken i Hockeyettan. De kommer inledningsvis att spela för Hanviken under onsdagens match mot Huddinge, men lånet kan komma att förlängas skriver klubben på Instagram.

– Vi är glada och tacksamma att vi får bredda truppen samtidigt som vi ger killarna en chans att få komma in och känna på vår miljö och seniorhockeyn i Hockeyettan. Superkul att ha dem här och det ska bli kul att se hur dom tar sig an seniorhockeyn. Vi tackar Djurgården Hockey för ett smidigt samarbete och bra dialog, säger Hanvikens assisterande sportchef William Garpenlöv.

Vann JSM-guld med Djurgården

Fred Nord, Leon Bjelkelöv Brunn och Max Lind var alla med och vann JSM-guld med Djurgården förra säsongen. Fred Nord är son till DIF-ikonen Björn Nord och är lagkapten för Djurgårdens U20-lag. Han har noterats för åtta poäng på elva matcher under hösten. Leon Bjelkelöv Brunn kom till Djurgården från SDE förra året och har gjort nio poäng på 14 matcher den här säsongen. Max Lind var en av de stora guldhjältarna vid JSM i fjol. Han stod för sex mål och tio poäng på nio slutspelsmatcher och blev även målskytt i den avgörande finalen mot Skellefteå. Den här säsongen har Lind inlett med 14 poäng på 13 matcher i U20 Nationell.

Trion, som alla är födda 2006, kommer att få göra sina debuter på seniornivå till följd av utlåningen.

Source: Tyresö/Hanviken @ Elite Prospects