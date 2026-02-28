Galna kvällen: Äkta hattrick – på två (!) minuter

Daniel Glad hade inte gjort ett enda mål 2025/26 innan lördagens 10–0 mot Mörrum. Där stod den tidigare SHL-backen för ett hattrick inom 2.16 minuter.

Daniel Glad stod för ett hattrick när HC Dalen körde över Mörrum i Hockeyettan. Foto: Bildbyrån (montage).

Inte en enda gång i sin SHL-karriär nådde Daniel Glad över tre mål under en och samma säsong. Detta trots sex försök och över 200 matcher.

Idag, lördag, när 33-åringen körde över Mörrum med HC Dalen, var det han som tog täten och satte både 1–0, 2–0 och 3–0. Allt inom loppet av två minuter och 16 sekunder. Ett äkta hattrick – med råge. Dessa mål var även Glads första för säsongen, i hans 19:e match sedan han vänt hem till Sverige från franska Rouen.

Mötet slutet 10–0 till Dalen, och Glad noterades även för ytterligare två poäng. Framspelningar till 5–0 och 7–0.

Tillbaka i Hockeyettan tio år senare

Backen med HV71 som moderklubb spelade i Djurgården och Hockeyallsvenskan så sent som 2023/24. Då blev det nio mål framåt, inklusive slutspel, innan han valde att testa något nytt.

Innan detta var det i HV71, Rögle och Leksand som han hade spelat i de två högsta serierna. Senast han var nere i Hockeyettan inför 2025/26 var 2015/16, då med Mariestad BoIS. Det var därifrån han fick chansen i Leksand.

Totalt står Glad på 168 grundseriematcher i Hockeyettan.

Source: Daniel Glad @ Elite Prospects