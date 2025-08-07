Fjolårets topp fem – det här är att förvänta

Många av spelarna som presterade som bäst och landade långt upp i de statistiska kolumnerna säsongen som gick väljer att stanna i Hockeyettan även säsongen som kommer. Det har blivit dags att stänga boken om fjolåret och reflektera över vad som är att förvänta framöver att toppresterarna.



Lagen har återsamlats. Några har rent av redan hunnit känna på is. Men innan vi officiellt kan välkomna och öppningsförklara en ny Hockeyettan-säsong måste vi stänga och göra bokslut över den förra.



Troja-Ljungby besegrade Hudiksvall i den femte och direkt avgörande finalmatchen och avancerade därmed upp i Hockeyallsvenskan. Tingsryd snubblade i kvalet mot Vimmerby och degraderas till Hockeyettan som dessutom fyllts på med nykomlingarna Grums, Norrtälje, Strömsbro, Järfälla och Kungälv underifrån. Därav blir numerären i tredjeligan kommande säsong de eftersträvade 40 istället för 36.



Men låt oss också blicka tillbaka mot spelarna som presterade som bäst säsongen som gick. Jag har lyst igenom toppen i kategorierna poäng, mål, assist, utvisningsminuter och +/- och kan konstatera att ungefär hälften (ibland fler än så) av toppleverantörerna i respektive kategori faktiskt finns kvar i ligan även kommande säsong.



Men vilka har försvunnit och vad är att förvänta av de som är kvar? Låt mig kasta mig in i en liten genomgång innan vi riktar blicken helt och fullt mot säsongen som kommer.



POÄNG

1. Lukas Macklin, forward, Hanviken (51 poäng 19+32 på 36 matcher)

Macklin flyttade hem till Stockholm efter några år i södern och fick på så sätt fart på karriären. Som ligans store poängkung är det klart att det gav eko runt om i Europa och det är fullt logiskt att han får chansen som proffs i den danska ligan med Rødovre Mighty Bulls.



2. Viggo Nordström, forward, Piteå (49 poäng 19+30 på 37 matcher)

Även poängligatvåan lämnar ligan efter sin succésäong. Nordström visade framfötterna både som målskytt och framspelare och var Piteås främsta offensiva vapen säsongen som gick vilket fick Nybro att hala upp ett kontrakt. Piteå går dock inte lottlösa då de lyckades förlänga med forwarden innan han ritade på allsvenskt och därmed blir berättigade till ersättning enligt avtalet när kontraktsbundna spelare lämnar för högre nivå.



3. Alex Ek, forward, Hanviken (47 poäng 26+21 på 36 matcher)

Forwarden blev katalysator för hela Hanvikens offensiv när han gjorde flytten från Wings i mitten av november och har nu bestämt sig för att stanna ytterligare en säsong i succéklubben. Ek kommer naturligtvis vara en viktig offensiv pjäs som laget bygger mycket kring även till vintern, men frågan är hur mycket han kommer sakna sin radarpartner Macklin. Alex Ek kan göra mycket själv, men han är som allra bäst när han får en skicklig speldosa vid sin sida.



4. Oskar Lundkvist, forward, Piteå (47 poäng 26+21 på 37 matcher)

Det har funnits intresse kring 20-åringen som framförallt presenterade sig som sylvass målskytt ifjol, men han har tagit beslutet att spela en säsong till i Hockeyettan. Mycket moget. Det som hände ifjol var nämligen att ligan lärde sig att anpassa sig till den vasse anfallaren och poängskörden avtog ju längre säsongen gick. Med en säsong till under bältet och lärdomar därefter har Lundkvist potentialen att bli en oerhört vass hockeyspelare även på högre nivå.



5. Carl Wassenius, forward, Brödernas/Väsby (46 poäng 16+30 på 36 matcher)

I ett tidigt skede av silly season intresserade sig Hudiksvall för den poängstarke anfallaren och det har funnits intressenter även bland andra Hockeyettan-klubbar och i utlandet, men i skrivande stund är det ännu oklart var Wassenius kommer hamna kommande säsong. Frågan är hur sugen han är på att lämna Stockholm och om det egentligen finns några klubbar på högre nivå som är intresserade av hans tjänster? Ingen blir förmodligen särskilt förvånad om han trots allt blir en sen addering till Väsbys lag.

