Filip Halvordsson, 29, skulle vara en av härförarna i Västervik den här säsongen, men nu väljer backen att ta ett kliv bort från hockeyn. Enligt han själv går det inte att kombinera med vardagen.

– Jag tillför inget för tillfället, säger Halvordsson till VT.

Filip Halvordsson, här i Mora-tröjan. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån.

Den välmeriterade försvararen Filip Halvordsson skulle vara en ledande spelare i det här årets upplaga av Västervik. Nu, medan klubben kämpar med skador och sjukdomar, väljer 29-åringen att lämna. Enligt honom själv beror beslutet på bristande motivation.

– Jag känner ingen motivation eller glädje och har ingen energi just nu. Då är det inte rättvist mot varken mig själv eller mot laget att jag är med. Jag tillför inget för tillfället, säger han till Västerviks-Tidningen.

Halvordsson har spenderat sju säsonger i Hockeyettan och noterats för 52 poäng (13+39) på 185 matcher. Backen har även gjort 65 matcher i Hockeyallsvenskan, där han producerat fyra poäng (0+4). Han menar att planen är att återvända till klubben senare under säsongen.

– Planen är att komma tillbaka och spela under säsongen, jag älskar fortfarande hockey. Fram till dess kommer jag att vara där och titta och stötta på matcherna så klart. Vi får se vad som händer, hur jag känner och när jag kan spela igen. Förhoppningsvis får jag tillbaka suget snart.

