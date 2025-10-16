En viktig smakstart – elva spelare som gjort avtryck

En bra start kan vara viktigare än vad många tror. Idag riktar jag fokus mot elva spelare som fått en riktig smakstart på säsongen. En smakstart som i det längre perspektivet kan betyda mycket både för dem själva och deras respektive lag.



En ny säsong betyder ofta stora frågetecken och osäkerhet var man egentligen står. Många av klubbarna i Hockeyettan har byggt om och byggt nytt, plockat in spelare som förväntas vara ledande och andra som jokrar som kan sätta den där extra lilla guldkanten på anrättningen.



Mitt i allt det där kan det vara väldigt viktigt, både för lag och individuella spelare, att få en riktigt bra start och det är där mitt fokus hamnar idag.



Tillåt mig resonera kring elva spelare vars lysande start på säsongen kan innebära viktiga katapulteffekter för fortsättningen av säsongen, elva spelare som verkligen kommer må gott av att ha fått en riktig smakstart på säsongen 25/26.

Loading ..