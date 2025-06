Tidigare SHL-löftet klar för Grums

Så sent som i februari 2024 tog Elliot Ståhlberg plats i Färjestads SHL-uppställning.

Nu, ett och ett halvt år senare, är 20-åringen klar för spel i Grums IK och Hockeyettan.

Elliot Ståhlberg i Färjestad 2023. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Som junior tog Elliot Ståhlberg det naturliga steget från Hammarö HC till Färjestad BK. Därifrån bevisade sig den Karlstad-födde forwarden som en junior av landslagsklass och redan under 2022/23 satt han med på bänken för första gången i SHL.



Nu, efter att Ståhlberg bytt FBK mot Malmö under 2024/25, väntar den första riktiga seniorsäsongen för 20-åringen. En säsong som kommer att spelas i Grums IK och Hockeyettan. Detta meddelar klubben under tisdagen.



För Ståhlberg blir detta en fortsättning på inhoppet i Västervik, där han avslutade 2024/25 med att göra fem poäng på 15 matcher i A-laget. Detta då han lämnat sin roll som kapten för Malmö J20 för att testa sina vingar mot seniorer.

Tackade ja till plats i Hockeyettan

3 juni bekräftade Grums IK för hockeysveige.se att man tackat ja till en plats i Hockeyettan efter Panterns konkurs, men ännu är inte allt klart. Licensnämnden måste nämligen ge klartecken för spel innan 2025/26 sätter igång.



– Vi tror att vi kan vara ganska hemma där men problemet är det ekonomiska och vi kan inte göra annat än satsa på våra ungdomar från juniorverksamheten. De pengarna får vi inte bli av med genom att satsa på A-laget. Men vi kommer att tacka ja till platsen. Sen får licensnämnden ta det sista beslutet och bestämma det, sade då styrelseordföranden för Grums IK, Mattias Holmgren, till hockeysverige.se.



Trots detta är nu alltså Ståhlberg klar som nyförvärv i klubben.



– Det ska bli kul att få jobba med Elliot under hans första säsong som senior. Han hade en lite tuff säsong förra året, jag tror att Grums kommer vara ett perfekt ställe för honom att komma rätt in i seniorkarriären. Med tålamod och hårt jobb så blir det bra, skriver Grums huvudtränaren Johan Erkgärds om Ståhlberg i ett sms till Värmlands Folkblad.