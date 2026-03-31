Dramatisk seger för Lindlöven – kvitterat mot Bodens HF

Lindlöven vann med 3–2 efter förlängning

Sebastian Falk matchvinnare för Lindlöven

Andra raka segern för Lindlöven

Lindlöven vann hemma med 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 1–0) efter förlängning mot Bodens HF i Hockeyettan norra, semifinal. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

– En jämn match där Boden var effektivare än oss, vi skapade många bra lägen utan att få utdelning och ligger under med 0–2 med ungefär två minuter kvar då de drar på sig några onödiga utvisningar. Vi utnyttjar detta till hundraprocent och får med oss 2–2 till slutsignalen och de drar på sig ytterligare utvisningar som vi utnyttjar 42 sekunder in på övertiden. Nu sätter vi oss på bussen 07. 00 imorgon för en avgörande match i Boden på torsdag, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Sebastian Falk slog till efter bara 42 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Lindlöven–Bodens HF – mål för mål

Jacob Sundin gav gästerna Bodens HF ledningen efter 18.24 framspelad av Elias Callgren och Felix Dahlroth.

Andra perioden blev mållös.

Bodens HF utökade ledningen genom Daniel Mannberg på pass av Hampus Johannesson och Nils Thomasson efter 23 sekunder i tredje perioden.

Men Lindlöven stod för en grym upphämtning till 2–2 med två mål på bara 0.46. Jesper Broeng gjorde 1–2 efter 18.07 och Isak Jonsson fullbordade comebacken efter 18.53.

I förlängningen tog det 42 sekunder innan Lindlöven också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Sebastian Falk, framspelad av Johannes Jämsén och Jesper Broeng.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.