Poängkungar, målvakter och storstjärnor får av naturliga anledningar stor uppmärksamhet, men vad vore lagen utan doldisarna? Idag är det dags att lyfta fram tio spelare i Hockeyettan som det borde pratas mer om.



Med ett slutspel och en transferdeadline som rycker allt närmare blir det fullt naturligt så att fokus riktas mot stjärnspelarna som kan komma att göra skillnad eller kliva in och förstärka inför slutspelet. Men framgångsrika lag bygger på så väldigt mycket mer än dem som syns i poängkolumnerna och de braskande rubrikerna.



Därför har det idag blivit dags att rikta sökljuset mot ett gäng doldisar som det borde pratas mer om. Spelare som gör ett enormt jobb och som betyder väldigt mycket för sina respektive lag, men inte riktigt får den uppmärksamhet de förtjänar.



Ett slag för doldisarna helt enkelt.

