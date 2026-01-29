LISTA: Fem deadline-trejder i Hockeyettan

Med deadline i antågande är det lika intressant varje år att spekulera i vilka trejder topplagen i Hockeyettan skulle kunna tänkas göra med varandra om den typen av spelarbyten var tillåtna i Sverige.

Här är fem trejdscenarion som skulle spetsa lagen inför slutspelet.



I helgen stänger transferfönstret i Hockeyettan och med tanke på att ett helt gäng klubbar fastnat i ingenmansland kommer vi med stor sannolikhet se mängder av spelare flyga fram och tillbaka. Det kommer finnas ett utbud av spelare från sämre lag för de som ger sig ut på shoppingtur.



Men om man inte hittar vad man finner där kanske det skulle kunna vara lockande att idka byteshandel med några av de andra topplagen i ligan? Det kan ju faktiskt vara så att andra kommande slutspelslag sitter på godsaker de kan avvara samtidigt som de är högvilt för andra.



Nej, jag vet att det inte finns regelrätta trejder i svensk hockey, men det är ett roligt tankeexperiment att göra. Så här med bara några få dagar kvar till deadline har det blivit dags för klassikern att reflektera över några trejder som det faktiskt skulle vara väldigt kul att se i Hockeyettan och som skulle vara till fördel för alla inblandade parter.



Här är fem deadline-trejder jag tror skulle kunna bli väldigt lyckade i Hockeyettan.

