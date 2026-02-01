Storsatsar mot allsvenskan – lånar in fyra (!) spelare

Marcus Eriksson och Mattias Bäckman har skrivit på. Under deadline day fixade sedan Vita Hästen fyra (!) lånespelare för att stärka laget.

Linus Lindgren och Ludvig Söderberg lånades båda in till Vita Hästen under deadline day.

Vita Hästen spänner musklerna för att ta sig tillbaka till Hockeyallsvenskan. Laget ligger tvåa i Hockeyettan Södra och har ett bra läge att ta sig hela vägen. Inte minst sedan Marcus Eriksson och Mattias Bäckman skrivit på för klubben. De båda profilerna förväntas vara toppspelare och förstärka laget inför slutspelet.

Sportchef Tom Tärnström nöjde sig däremot inte där.

Utan under lördagen, vilket var den sista dagen för övergångar i Hockeyettan, fixade Hästen fyra lånespelare. Det handlar dels om Ebbe Lundberg, målvaktstalangen i MoDo. Han är dubbelregistrerad och kan gå mellan klubbarna hur som helst resten av säsongen. 19-åringen har den här säsongen spelat i U20 Nationell men fick förra året göra två SHL-matcher med MoDo.

På ett liknande avtal lånas även Ludvig Söderberg från SSK in. Född 2007 har han varit en av U20 Nationells bästa backar. Dessutom har han gjort sex matcher i Hockeyallsvenskan för Södertälje. Även från Linköping dubbelregistreras en junior i Oscar Emwall.

Samtidigt plockas Linus Lindgren från Nybro in på ett säsongslångt lån. Backen har gjort 24 matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen och även varit utlånad till både Västervik och Dalen i Hockeyettan.

