Efter mycket om och men har Visby/Roma tillslut presenterat veteranen Daniel Gunnarsson. Den välmeriterade försvararen ansluter till truppen direkt och spelar redan ikväll mot Huddinge, detta meddelar klubben på sin Instagram.

– Han kommer kunna komma in och leverera ett bra och stabilt backspel direkt, säger Visby Romas sportchef André Lundholm till Hockeysverige.

Daniel Gunnarsson. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Daniel Gunnarsson var en av Hockeyettans bästa backar under fjolårssäsongen – samt Visby/Romas kapten och stora härförare.

Efter semifinalsförlusten mot Troja/Ljungby lämnade 33-åringen och sedan dess har turerna varit många kring en åtekomst. Viljan från både klubben och Gunnarsson har alltid funnits där, men det har varit svårt för parterna att komma till en lösning som klaffat med backens familjesituation.

– Det känns såklart jättebra att kunna knyta till oss honom en säsong till, det har varit hans och vår målsättning hela tiden, säger Visby/Romas sportchef André Lundholm och fortsätter:

– Det är jätteskönt såklart, han betyder väldigt mycket för laget och har mycket erfarenhet både på och utanför isen. Vi har haft en bra känsla att det skulle lösa sig hela tiden.

Nu har dock parterna kommit till en lösning och Gunnarsson ansluter till truppen direkt inför matchen mot huvudtränare Fredrik Mälbergs gamla lag Huddinge.

– Han kommer kunna komma in och leverera ett bra och stabilt backspel direkt. Det är välbehövligt, vi har väldigt många skadade spelare så han kommer att få sin istid redan ikväll.

33-åringen har 443 SHL-matcher på meritlistan, där han producerade 109 poäng (35+74). Försvararen har också noterats för 68 poäng (15+53) på 149 matcher i Hockeyallsvenskan. Under fjolårssäsongen i just Visby/Roma stod Gunarsson för 32 poäng (6+26) på 31 matcher.

Source: Daniel Gunnarsson @ Elite Prospects