Borlänge-seger med 12–1 mot Clemensnäs

Lukas Söderlund gjorde tre mål för Borlänge

Andra raka segern för Borlänge

Borlänge övertygade när laget vann på hemmaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra med hela 12–1 (3–1, 6–0, 3–0).

Lukas Söderlund med tre mål för Borlänge

Borlänge hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.42 genom Joel Jonsson och gick upp till 2–0. Clemensnäs kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Borlänge dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Även i andra perioden var Borlänge starkast och gick från 3–1 till 9–1 genom mål av Joel Jonsson, Eric Hultgren, Lukas Söderlund, Viktor Sandell, Joel Myrberg Andersson och Isac Ollas Mattsson. Borlänge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Joel Myrberg Andersson, Leon Cadei och Edwin Aronsson.

Borlänges Lukas Söderlund stod för tre mål och tre assists, Joel Myrberg Andersson gjorde två mål och två målgivande passningar, Viktor Johansson hade tre assists och Joel Jonsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Borlänge möter Enköping i nästa match borta söndag 2 november 16.00. Clemensnäs möter samma dag Kiruna borta.

Borlänge–Clemensnäs 12–1 (3–1, 6–0, 3–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (1.42) Joel Jonsson (Calle Karlsson, Melker Bertals), 2–0 (6.20) Lukas Söderlund (Viktor Johansson, Joel Myrberg Andersson), 2–1 (7.46) Samuel Manberg, 3–1 (15.21) Lukas Söderlund (Hampus Malm, Joel Jonsson).

Andra perioden: 4–1 (20.45) Joel Jonsson (Hampus Malm, Lukas Söderlund), 5–1 (22.51) Eric Hultgren (Anton Edström), 6–1 (24.37) Lukas Söderlund (Joel Myrberg Andersson, Viktor Johansson), 7–1 (29.30) Viktor Sandell (Axel Stoltz, Leon Cadei), 8–1 (34.52) Joel Myrberg Andersson (Lukas Söderlund, Gustav Lindström), 9–1 (39.16) Isac Ollas Mattsson (Viktor Johansson, Henning Rothsten).

Tredje perioden: 10–1 (44.15) Joel Myrberg Andersson (Lukas Söderlund), 11–1 (45.38) Leon Cadei (Axel Stoltz), 12–1 (54.19) Edwin Aronsson (Marcus Runnkvist, Liam Lorenz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Borlänge: Enköpings SK HK, borta, 2 november

Clemensnäs: Kiruna IF, borta, 2 november