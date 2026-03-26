Smakstart för Bodens HF i matchserien mot Lindlöven

Bodens HF segrade – 5–1 mot Lindlöven

Gustav Hedberg avgjorde för Bodens HF

Jesper Broeng ende målskytt för Lindlöven

Bodens HF har tagit ett grepp mot Lindlöven, efter seger på hemmaplan med 5–1 (1–1, 2–0, 2–0) i Hockeyettan norra, semifinal. Därmed leder Bodens HF matchserien med 1-0.

Lindlöven nästa för Bodens HF

Alexander Wallin gjorde 1–0 till Bodens HF efter 5.41. Lindlöven kvitterade när Jesper Broeng hittade rätt efter pass från Oliver Arle Östergren och Sebastian Falk efter 10.23.

Efter 7.05 i andra perioden slog Gustav Hedberg till på pass av Daniel Mannberg och Nils Thomasson och gav Bodens HF ledningen. Fabian Ledin gjorde dessutom 3–1 efter 16.08 framspelad av Gustav Hedberg och Henri Tamminen.

8.16 in i tredje perioden slog Henri Tamminen till framspelad av Wille Åström och Fabian Ledin och ökade ledningen. Efter 14.19 nätade Karl Persman och ökade ledningen för Bodens HF.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Bodens HF–Lindlöven 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)

Hockeyettan norra, semifinal

Första perioden: 1–0 (5.41) Alexander Wallin, 1–1 (10.23) Jesper Broeng (Oliver Arle Östergren, Sebastian Falk).

Andra perioden: 2–1 (27.05) Gustav Hedberg (Daniel Mannberg, Nils Thomasson), 3–1 (36.08) Fabian Ledin (Gustav Hedberg, Henri Tamminen).

Tredje perioden: 4–1 (48.16) Henri Tamminen (Wille Åström, Fabian Ledin), 5–1 (54.19) Karl Persman.

Ställning i serien: Bodens HF–Lindlöven 1–0

Nästa match:

27 mars, 19.00, Bodens HF–Lindlöven