Många spelare har klivit fram och gjort det väldigt bra i Hockeyettan under hösten. Några kommer garanterat skriva allsvenska kontrakt inför nästa säsong. Vissa kanske rent av värvas redan i vinter. Tillåt mig lyfta fram några kandidater.

Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).



Det kan inte tjatas nog många gånger om att Hockeyettan borde vara en guldgruva för lagen i Hockeyallsvenskan. En utvecklingsliga som genom åren fostrat väldigt många bra spelare som fortsatt uppåt i seriesystemet. Scoutingen har blivit bättre och bättre med åren, men faktum är att det är märkligt att inte fler plockar givna guldkorn snarare än chansar med dyra importer.



Men nå väl, vilka spelare är på väg uppåt den här säsongen då?



Tillåt mig fundera över några spelare som finns (eller i alla fall bör finnas) på den allsvenska radarn och som förmodligen kommer att skriva allsvenskt kontrakt inför nästa säsong. Om de rent av inte värvas mitt under den säsong som pågår…