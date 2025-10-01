40 klubbar – 40 jokrar inför Hockeyettan 25/26

Det har pratats mycket om spelarförluster, stjärnvärvningar och trotjänare inför den stundande säsongen i Hockeyettan, men lagom till premiären är det dags att rikta fokus mot de där spelarna som kan komma att spela lite oväntade roller. Jag syftar naturligtvis på jokrarna.



Det tjuvstartade förvisso med mötet mellan Borås och Grums redan i söndags, men ikväll släpps äntligen pucken för den riktiga premiären i Hockeyettan. Som vi har väntat!



Flera etablerade stjärnor kan förväntas bära sina lag genom säsongen, men idag fokuserar jag på de där lite oväntade spelarna som kan komma att kliva fram och spela betydligt mer avgörande roller än vad vi kanske tror på förhand. Jokrarna.



Definitionen av en joker kan vara lite svår att reda ut och jag lämnar den medvetet lite luddig för i den här sammanställningen finns några olika perspektiv. I många fall är det kort och gott sådana spelare som vi ännu inte vet om att vi kommer älska. Den där typen av spelare som kliver fram ur anonymiteten och gör ett rejält avtryck som betyder mycket för sitt lag.



Men bland jokrar sorterar jag också in spelare som kanske står lite mer vid ett vägskäl. Som kanske visat en stor potential, men ännu inte riktigt lyckats få ut den. Eller spelare som det är svårt att riktigt få grepp om, som kanske står vid en punkt där det bara kan gå åt två håll, antingen mot sanslös succé eller genant jäkla flopp.



Hur som helst är det här en av de mest intressanta kategorierna av spelare inför säsongen. Spelarna man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig av.

På ett eller annat sätt kommer de här herrarna låta höra talas om sig under säsongen. Här är 40 potentiella jokrar i Hockeyettan 25/26. En från varje lag.