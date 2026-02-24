Sportchefen svarar: ”Vetat om det ganska länge”

Tidigare under tisdagen kom uppgifter om en flytt till MoDo. Nu svarar Arvid Caderoth och Vimmerbys sportchef, Pelle Johansson.

– Vi har vetat om det ganska länge, säger Johansson till Vimmerby Tidning.

Arvid Caderoth väntas lämna Vimmerby för MoDo. Foto: Bildbyrån (montage).

Första säsongen i Hockeyallsvenskan har medfört elva poäng på 45 matcher för Arvid Caderoth. Nu ser det tidigare Frölunda-talangen ut att vara klar för spel i MoDo till nästa säsong.

Uppgifterna förmedlades av Expressen under tisdagen, och gäller för både spel i SHL och Hockeyallsvenskan.

För Vimmerby Tidning kommenterar nu den uppskattade toppcentern i HA-klubben det hela, samtidigt som sportchefen, Pelle Johansson.

– Det är ingenting som jag vill kommentera nu. Jag har fullt fokus på den här säsongen och vill avsluta den så bra som möjligt, säger 25-åringen.

Sportchefen: ”Vetat om det ganska länge”

Pelle Johanson är mer öppen angående framtiden, och verkar vara inställd på att det endast blir ett år i Vimmerby för Caderoth.

– Vi har vetat om det ganska länge, sen vart han landar in är oklart. Det är lite med de här premisserna man går in med en sådan värvning och man förstår någonstans att det kommer vara svårt för oss att behålla en sådan spelare, säger sportchefen till Vimmerby Tidning.

Även om Göteborgskillen fortfarande är relativt okänd i Sverige, har han samlat på sig många år av värdefull erfarenhet. Detta då han lämnade Frölunda för att ta college-vägen i Nordamerika 2020. En möjlighet att visa upp sig på LA Kings rookie camp, samt en mellanlandning i Danmark senare, flyttade han hem.

– Jag stänger inga dörrar, även för det som händer i närtid. Jag ser campen som en stor möjlighet och sen får vi se vad som händer efter det, sade Caderoth om att spela i Frölunda igen i en längre intervju med hockeysverige.se i juli 2024.

I Frölunda var han kapten intill spelare som Elmer och Arvid Söderblom, Lucas Raymond, Samuel Fagemo, med fler.

Source: Arvid Caderoth @ Elite Prospects