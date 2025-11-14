MoDo vinner ett grinigt toppmöt mot Kalmar med 4-2.

Efter matchen var Kalmar-tränaren Viktor Tuurala tydlig med vad han inte ville prata om.

– Fråga mig inte om domarna!, ropade Tuurala in i mikrofonen när han skulle intervjuas av TV4.

Viktor Tuurala inledde intervjun med TV4 på ett udda sätt efter förlusten mot MoDo. Foto: TV4/Skärmdump & Bildbyrån (Montage)

Under förra veckan var MoDo inne i en rejäl svacka och förlorade tre matcher i rad mot Västerås, Troja-Ljungby och Södertälje. I onsdags studsade favoriten däremot tillbaka med en 3-0-vinst borta mot Östersund. Men under fredagskvällen väntade det stora testet för MoDos form eftersom att Kalmar gästade för ett toppmöte i Hägglunds Arena.

MoDo inledde starkt och hade 10-2 i skott under första perioden, men det blev inga mål. I andra perioden lossnade det däremot för hemmalaget. Jesper Olofsson gjorde mål för andra matchen i rad när han satte 1-0. Därefter var det ett märkligt 2-0-mål för MoDo. Kalmar försöker rensa pucken men den tar på domaren på MoDos blålinje. MoDo snappar sedan upp pucken och vänder på spelet och sätter direkt in pucken bakom Carl Malmqvist i KHC-kassen. Innan paus kom även 3-0 av Alex Swetlikoff. Noterbart är att Tyler Kelleher hade en assist till alla MoDos tre mål i mittperioden.

– Det är skönt att få utdelning men spelmässigt är vi slarviga. Vi har ganska tur också, och en bra målvakt där bak. Vi är glada för det men får skärpa till oss med puckbedömningarna och så här i tredje, säger Jesper Olofsson till TV4 i pausen.

Viktor Tuurala efter matchen: ”Fråga mig inte om domarna”

I den tredje perioden jagade Kalmar sedan en väg tillbaka in i matchen. De fick kontakt när poängkungen George Diaco reducerade till 3-1 efter assist av SHL-lånet Victor Laz, som anslöt från Skellefteå tidigare i dag. Kalmar tog sedan ut målvakten tidigt och det gav effekt. 3-2 kom genom Liam Hawel med lite mindre än fyra minuter kvar att spela och det blev sedan en dramatisk avslutning på matchen.

Men när Kalmar tog ut målvakten för andra gången kunde MoDo stänga matchen. Måns Carlsson gjorde ett jättejobb för att vinna pucken och spela fram den till Kyle Topping som satte sitt andra mål i matchen för 4-2 i tom kasse. Det var ett grinigt toppmöte med flera gruffsituationer mellan de båda lagen. Efter matchen skulle Kalmars tränare Viktor Tuurala intervjuas av TV4-kommentatorn Linus Eklund, varpå Tuurala var tydlig med vad han inte ville prata om.

TV4: Slutresultatet blir 4-2 till MoDo mot Kalmar. Kalmar, vad säger du om de här 60 minuterna?

– Fråga mig inte om domarna! Fråga mig inte om domarna för det är inte mitt jobb att kommentera det. Fråga mig inte om det, fråga mig om matchen. Det är det som jag vill prata om, utbrister Tuurala innan intervjun börjar.

Segern innebär att MoDo utökar sitt försprång ner till Kalmar och nu ligger fem poäng före tabelltrean Kalmar, dock har MoDo två matcher fler spelade.

MoDo – Kalmar 4–2 (0-0,3-0,1-2)

MoDo: Kyle Topping 2, Jesper Olofsson, Alex Swetlikoff.

Kalmar: George Diaco, Liam Hawel.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects