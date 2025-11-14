”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Victor Laz lånas in av Kalmar efter en tuff start på säsongen i Skellefteå. Forwarden gjorde förra säsongen 30 poäng för klubben i Hockeyallsvenskan.

Victor Laz lånas in av Kalmar inför toppmötena.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Han var med och spelade upp Kalmar i Hockeyallsvenskan och gjorde resan från Hockeyettan till ett etablerat lag i näst högsta ligan. Förra säsongen stod forwarden också för 30 poäng på 50 matcher i Kalmar.

Något som gjorde att Skellefteå i SHL valde att plocka in honom.

Första tiden i SHL har däremot varit tuff för 29-åringen. Han har haft svårt att få kontinuerligt med speltid och endast varit ombytt i elva matcher den här säsongen. Nu står det också klart att det blir ett lån – hem till Kalmar.

Victor Laz plockas nämligen in av sin tidigare klubb inför de kommande två matcherna mot topplagen MoDo och Björklöven.

— Vi är väldigt nöjda att med så kort varsel kunna få in Victor Laz för spel i dessa matcher då vi har lite frånvaro. En väldigt bra lösning då vi alla vet Victors kvaliteter och han kan vårt spel sen sin tid hos oss. Vi vill också rikta ett stort tack till Skellefteå AIK för ett smidigt och bra samarbete, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen i ett inlägg på klubbens Instagram.

Kalmar ligger just nu trea i tabellen. De har däremot bara två poäng upp till MoDo och har även två matcher färre spelade.