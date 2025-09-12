Kalmar HC vann genrepet mot Troja/Ljungby med 4–3 efter straffar.

Ändå utrycker tränaren Viktor Tuurala sitt missnöje kring lagets försäsong.

– Resultatraden för Kalmar HC i augusti under Viktor Tuurala är inte vacker, säger han till Barometern-OT.

Viktor Tuurala i Kalmar-båset. Foto: Bildbyrån (montage).

Tre segrar, varav en efter straffar, och fyra förluster.



Detta är det facit Kalmar kliver in i den hockeyallsvenka säsongen med efter träningsmatcherna 2025/26. Den senaste, en straffseger mot Troja/Ljungby under torsdagen, följs därmed av ett visst missnöje från tränaren Viktor Tuurala.



I en intervju med Barometern-OT efter 4–3-matchen är kritisk, framförallt mot sig själv.



– Kollar du bara på matcherna tycker jag att vi hade fem dåliga matcher och två bra förra säsongen. Nu kommer vi upp i kanske tre och en halv bra, där vi gör mycket bra saker (under försäsongen). Sedan har vi kvällar vi är sjukt missnöjda med under den här perioden. Resultatraden för Kalmar HC i augusti under Viktor Tuurala är inte vacker. Jag måste vara världens sämsta augusticoach sett till resultaten, säger han.

Ser det positiva i back-krisen

En del av problematiken under denna period har varit att Kalmar tvingats spela med endast fem backar när både Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby saknats. Något som bland annat följts av ett lån av Malmös juniorback Felix Carell, samt uppgifter från Hockeynews om att Samuel Jonsson och Wilhelm Westlund är på väg in.



– Det blir en positiv möjlighet för den lagdelen, att verkligen äta istid och försöka få ut det mesta av det. Individerna får extremt mycket med sig av det här, att göra misstag, lära sig av det och hantera det. Vissa kvällar har resultaten påverkats en del av det, men ser vi till hur det påverkar processen kan det bli en väldigt positiv grej, säger Tuurala om situationen.



Kalmar knep sjätteplatsen under 2024/25, men föll med 1–4 i matcher mot Södertälje i kvartsfinal.



– Vi är redo och jag tycker att många har lagt ner ett jäkla slit under försäsongen. Vi är på en plats där vi behöver tävlingsmatcher för att kunna ta nästa kliv vi behöver ta som grupp, avslutar tränaren.

