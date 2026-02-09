Uppgifter: Lämnar BIK för konkurrenten

32-årige Viktor Lennartsson har nästan gjort 250 matcher i Karlskoga. Nu uppger Expressen att han bryter med klubben för att kunna gå till Mora – innan deadline.

Viktor Lennartsson byter Karlskoga mot Mora under säsongen. Foto: Bildbyrån/Sara Damne.

Mora IK kommer att stärka sin forwardssida innan deadline för övergångar 15 februari.

Viktor Lennartsson, som varit nere på en handfull minuter under många av sina matcher denna säsong, kommer att gå skilda vägar med BIK Karlskoga för att få igenom klubbytet. Dessa uppgifter kommer Expressen med under måndagskvällen, och menar att det hela väntas bli officiellt inom kort.

32-åringen har suttit på ett kontrakt i BIK som går ut efter 2025/26, men detta bryts för att han istället ska spela säsongen ut i Mora. Den överenskommelsen med konkurrenten ska redan vara på plats, när vi nu är inne på denna sista transfer-vecka.

Snittar minst istid i Karlskoga

Färjestad-fostrade Lennartsson kom till Karlskoga första gången 2021, men återvände sedan snabbt efter flytt till Tingsryd. Sedan dess har han blivit kvar. Därmed har han kommit upp i 245 matcher i tröjan, varav 30 kommit denna säsong.

Med 6.52 i snitt per match, får han spela minst av de ordinarie i i BIK. Detta trots tio mål och tio assist förra året.

Source: Viktor Lennartsson @ Elite Prospects