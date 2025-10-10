Mardrömmen – efter Herman Livs succé

När Almtuna kastade in Herman Liv från start bröt man sin förlustsvit.

Under fredagen, när Viktor Andrén återigen var tillbaka i målet, tvingades man till ett målvaktsbyte vid 0–5.

– Tungt för Viktor Andrén förstås, säger TV4:s kommentator Rickard Jansson under mötet med Oskarshamn.

Viktor Andrén och Herman Liv. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Herman Livs två första seniormatchen har slutat i succé och totalt 72 av 75 möjliga räddningar. Desto tyngre går det för målvaktskollegan Viktor Andrén.



När Almtuna tog emot IK Oskarshamn för att spela fredagens omgång i Hockeyallsvenskan dröjde det endast 34 minuter innan Uppsala-laget ångrat sitt målvaktsbyte inför nedsläpp. Liv, född 2006, kastades in för att försöka återupprepa succén senast mot Karlskoga, och Andrén klev av med 0–5 på tavlan.



– Tungt för Viktor Andrén förstås. Han vaktade målet i 0–6-förlusten mot Mora, och fick förtroendet i matchen därpå som blev 1–3-förlust borta mot Västerås. Liv ska försöka stoppa blödningen, säger TV4:s kommentator Rickard Jansson under mötet.



Tre av IKO:s fullträffar hade kommit i första perioden, med Joel Svensson, Teemu Lepaus och Herman Träff som målskyttar. I andra dröjde det, som sagt, inte lång tid innan siffrorna rann iväg ytterligare. Nu genom Lukas Vesterlund och Viggo Nordlund.



Almtuna och Viktor Andrén hade förlorat tre raka matcher innan Herman Liv fick chansen från start mot Karlskoga.



Kort efter bytet reducerade Almtuna och Joel Thulin till 1–5.



Matchen pågår! Texten uppdateras.