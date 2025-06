Stjärnans udda val – lämnar Björklöven

Det blir ingen fortsättning i varken Hockeyallsvenskan eller Sverige.

Under onsdagen presenteras Björklöven-forwarden Daniel Viksten av franska Angers.

Daniel Viksten. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Sedan slutet på 2024/25-säsongen har framtiden varit oviss för Daniel Viksten.



Den 35-årige forwarden som värvades i slutet av november har suttit på ett utgående kontrakt, men inget har kommunicerats varken från hans eller Björklövens läger. Samtidigt har moderklubben Mora IK varit tydliga med att de varit intresserade av att få hem spetsspelaren.



– Det är klart att vi skulle vilja ha in honom, sade sportchefen Andreas Hägglund till Västerbottens-Kuriren i slutet av maj.



Nu har Viksten gjort sitt klubbval.

Föll i den franska finalen

Det blir varken i Björklöven eller Mora som den SHL-rutinerade spelaren fortsätter sin karriär. Inte heller en fortsättning i Sverige blir valet.



Under onsdagen presenteras nämligen den svenske stjärnan av franska klubben Angers, i Ligue Magnus. En liga där totalt 13 svenska spelare representerade olika lag under föregående säsong, och som Grenoble tog hem 2025 efter 4–1 i finalmatcher mot just Angers.



Viksten lämnade SHL och Färjestad för spel i österrikiska Graz99ers 2023, men utöver detta har han endast spelat sin hockey i Sverige. Nu ska han följa upp sina 13 mål och åtta assist i ”Löven” med ett år i Frankrike.



Bakom sig har 35-åringen 322 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan, varav 250 i Mora IK i inledningen av karriären. 2014/15 kom sedan första året i SHL, med Örebro. Där blev Viksten kvar till 2018 då Färjestad plockade upp skarpskytten som då fått chansen att debutera i Tre Kronor. Utdelningen blev bättre och bättre för varje år och 2020/21 satte stjärnan personbästa med 25 mål och 23 assist i SHL. Därefter har Viksten varvat ner i Hockeyallsvenskan, Österrike och nu Frankrike.