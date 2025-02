VIK-backen köps loss av Nybro: ”Bästa lösningen”

Erik Flood stannar på 42 matcher i Västerås denna säsong.

Backen köps loss av den hockeyallsvenska konkurrenten Nybro.

– Vi har haft en bra dialog med Erik, säger sportchefen Niklas Johansson.

Erik Flood. Foto: Bildbyrån (montage).

Under förra säsongen blev det stora rubriker kring Västerås IK när man valde att sälja av toppspelare som Kalle Loponen, Kyle Topping, Trevor Mingoia, med fler, inför deadline. Under söndagen meddelar nu klubben att en liknande lösning då Erik Flood köps ut av konkurrenten Nybro Vikings.



– Vi har haft en bra dialog med Erik och kommit fram till att det här blir det bästa lösningen för båda parter. Vi vill tacka Erik för hans två säsonger i gulsvart och önska honom lycka till framöver, säger sportchefen Niklas Johansson på lagets hemsida.

”Vi kommer inte att plocka in någon ersättare”

Flood lämnade AIK för VIK inför förra året, men har inte nått upp till samma produktion under 2024/25. Nu skickas han iväg samtidigt som nyförvärvet, Christian Berger, ser ut att bli spelklar och Elias Sjöström nyligen anslutit från Västervik.



– Vi kommer inte att plocka in någon ersättare till Flood. Vi har åtta backar tillgängliga och möjlighet att lyfta upp från juniorlaget så nu kommer vi att köra med denna backuppsättning under resten av säsongen, säger sportchefen, Johansson.

Oviss backsituation i Nybro: ”Inte spelbar”

För Nybro blir detta en nödvändig förstärkning då man endast har sex backar tillgängliga i skrivande stund.

– Vi har en situation på backsidan där Hugo Fransson kommer att starta den kommande veckan i HV71 och precis som vi meddelat tidigare har jag en tät dialog med HV71 om hur det kommer att bli framöver. Utöver det har Nichlas Torp ådragit sig en skada där vi redan nu vet att han åtminstone inte kommer att vara spelbar nästa vecka, säger sportchefen, Mikael Aaro på Nybros sajt.

– Därför är jag glad att vi idag kan presentera att Erik Flood skrivit på ett avtal med oss som sträcker sig över resterande del av säsongen. Erik är en spelskicklig back med bra passningsspel, duktig i PP, och som producerat i snitt 25 poäng per säsong de senaste åren. Utöver spelet med puck är han intensiv och kan röra sig bra på isen vilket är några av de kriterierna som jag vill se i en back. Han kommer till Nybro imorgon och är spelklar till onsdagens hemmamatch mot Södertälje, fortsätter Aaro.