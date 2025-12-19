VIK bryter mardrömssviten: ”Det är klart vi är nöjda”

Peter Anderssons Västerås hade nått upp i tio raka förluster.

Men på fredagen fick man slut på blödningen – och besegrade IK Oskarshamn.

Segerorganisatören blev målvakten som höll sin första nolla.

– Det är klart vi är nöjda med tre poäng och seger, vi behövde dem, säger tränaren Peter Andersson i TV4.

Benedikt Oschgan klev fram med första nollan på seniornivå.

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0111

Den fanatiska hemmapubliken i ABB Arena fick se ett tidigt ledningsmål och redan i den åttonde minuten fyllde VIK på till 2–0 efter en märklig sekvens från målvakten Emil Vuorio i IK Oskarshamns mål.

Målvakten höll nollan – trots över 30 skott

Först stod han för en panikartad rensning och sedan släppte han in ett löst skott från backposition, när forwarden Sebastian Falk lättade en puck mot mål.

Även ett 3–0 mål kom – men den 20-årige österrikaren Benedikt Oschgan blev den stora segerorganisatören då han höll nollan. Oschgan lyckades stå emot flera riktigt bra lägen i en match där Oskarshamn sköt mer än 30 skott på mål.

För första gången höll han nollan på seniornivå.

– Det är glädjande att se honom, en fantastisk match, säger Peter Andersson om målvakten.

”Vi behövde dem, det är ingen hemlighet”

Peter Andersson var lättad över VIK:s efterlängtad seger.

– Det är klart vi är nöjda med tre poäng och seger, vi behövde dem, det är ingen hemlighet. Det är en bra genomförd match med en skadedrabbad trupp och sex man borta. Ett fantastiskt jobb av de som spelade och de som är nya som ställer upp och krigar på ett fantastiskt sätt.

Västerås fortsätter att kriga i botten och har spelat i 30 poäng på 30 matcher och har nu två poäng upp till Vimmerby på säker mark.