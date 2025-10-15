Viggo Nordlund har fått en fin inledning i Oskarshamn och Hockeyallsvenskan. Den JVM-aktuella talangen har hittills gjort fem mål på åtta matcher, och är med i toppen av skytteligan.

– Det har varit jäkligt kul att börja en seniorsäsong från start. Sen tog det typ tre matcher att komma in i det också, säger 19-åringen till Hockeysverige.se.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter att förra säsongen ha varit med och känt på SHL-spel med Skellefteå har Viggo Nordlund nu tagit plats i seniorhockeyn. Skellefteå lånade ut talangen till IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan inför den här säsongen. Där han nu också har börjat komma igång på riktigt.

Även laget har kommit igång där de nu har tagit poäng i fem av de sex senaste matcherna.

– Jag tycker väl att vi som lag hade en tuff start där första två matcherna. Men nu senaste tiden har vi spelat bra och vunnit lite matcher. Jag tycker det har gått bra på slutet.

Förra säsongen noterades den talangfulla spelaren för 22 matcher i Skellefteås A-lag under grundserie och slutspel. Men nu har han alltså fått vara med och spela seniorhockey från start och tagit en stor roll i Hockeyallsvenskan.

– Det har varit jäkligt kul att börja en seniorsäsong från start. Sen tog det typ tre matcher att komma in i det också. Att känna mig hemma och nu senaste matcherna har det känts riktigt bra. Den största skillnaden är att det går snabbare och fysiska spelet där man möter större, starkare och tyngre spelare.

Hur är det för dig som offensiv spelare att möta sådana?

– Man får välja sina lägen lite mer. I vissa lägen släppa pucken snabbt och andra gånger att göra det man är bra på och utmana.

Viggo Nordlund har levererat för Oskarshamn i Hockeyallsvenskan

19-åringen kommer ursprungligen från Värmdö i Stockholm, men flyttade upp till Skellefteå 2022 för att då påbörja hockeygymnasiet. Men efter tre år i Västerbotten blev det nu alltså en flytt långt söderut till Oskarshamn.

– Jag blev bra välkomnad och det känns kul att vara här. Jag får förtroende och spelar seniorhockey.

Hittills har steget till seniorhockeyn också varit relativt smärtfritt. Med fem mål på åtta matcher skuggar han George Diaco och Liam Dower Nilsson som leder skytteligan på sex mål. Han har också gjort mål i tre raka matcher.

– Det är kul att göra mål. Jag brukar göra fler assister så att det har blivit fem mål är bara kul.

I Hockeyallsvenskan är det också inte bara Viggo Nordlund som har levererat bland juniorerna. Oliwer Sjöström, Love Härenstam, Herman Liv, Milton Gästrin och Hugo Hallin bara några av de andra talangerna som har visat framfötterna.

– Det är kul, det är alltid roligt att möta andra talanger och folk man känner. Det är många som har fått en bra start.

Hur ser du på konkurrensen inför junior-VM?

– Det är ju många bra spelare och jag tror det blir hård konkurrens om platserna. Så man får göra sitt bästa för att slå sig in.