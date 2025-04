Nyckelspelaren ryktas till SHL – lämnar Kalmar

Victor Laz har redan de senaste veckorna ryktats vara på väg till Skellefteå.

Nu kom beskedet att nyckelspelaren lämnar Kalmar.

— Stort tack för alla fina minnen man har fått, och för att jag fick tillbaka glädjen till hockey, säger Laz till klubbens egen hemsida.

Victor Laz kommer inte spela i Kalmartröjan framöver. Foto: Patric Söderström.

Victor Laz har spelat för Kalmar under de senaste fyra säsongerna. Under sin tid i klubben har 28-åringen blivit en nyckelspelare som alltid kämpar hårt för sitt lag. När Laz anslöt med Kalmar befann sig klubben fortfarande i HockeyEttan men spelade upp sig till Hockeyallsvenskan.



Denna säsong landade Kalmar på en sjätte plats i tabellen och åkte sedan ut i kvartsfinalen. Laz var en stor aspekt i Kalmars framgång där han under denna säsongen gjorde 30 poäng på sina 50 grundseriematcher.



— Jag kom till Kalmar med flera tunga år i bagaget, skador och ett stukat självförtroende i hopp om att hitta tillbaka till mig själv som spelare och glädjen till hockeyn. Att få vara med på hela den här resan som vi gjort, från division 1 till att vara med och slåss om platserna högst upp i tabellen i HockeyAllsvenskan är något jag är väldigt stolt över, säger Laz till klubbens egen hemsida.

Ryktas till Skellefteå

Laz har sedan de senaste veckorna ryktats vara på väg bort från Kalmar. Flera SHL-klubbar ska ha visat intresse för att värva forwarden. Han ska vara klar för Skellefteå till nästa säsong. Detta kan mycket väl bli ett faktum nu när Laz lämnar Kalmar.



Laz själv uppskattar tiden han har haft i Kalmar. Han passar på att tacka alla lagkamrater, ledare, medarbetare i organisationen och supportrar för tiden i klubben.



— Jag känner stolthet över att säga att jag lämnar HC-tröjan på ett bättre ställe nu, än vad den var när jag för första gången tog på mig den. Så jag skulle bara vilja säga stort tack, Kalmar och Kalmar HC, för alla fina minnen man har fått, och för att jag fick tillbaka glädjen till hockey, säger Laz.



Det återstår att se ifall Laz landar i Skellefteå till nästa år eller om det kan bli en annan SHL-klubb. Om det blir SHL för forwarden nästa säsong skulle det innebära första riktiga uppdraget i högstaligan. Där har Laz hittills enbart spelat en enda match. Ifall Skellefteå blir Laz´s nästa klubb, kommer det nog inte komma en bekräftelse innan Skellefteå spelat klart för säsongen.